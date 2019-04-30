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Wimbledon'da para ödülü artırıldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da toplam para ödülü yüzde 11,8 artırıldı.

Yunus Kaymaz   | 30.04.2019
Wimbledon'da para ödülü artırıldı

İstanbul

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki turnuvada dağıtılacak toplam para ödülünün yüzde 11,8 artışla 38 milyon sterline yükseltildiği kaydedildi. 

Çim zeminde oynanan turnuvada erkek ve kadınlarda şampiyon olan tenisçiler ise 2,35 milyon sterlin para ödülü kazanacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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