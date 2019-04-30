Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek Melih'le 3 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.
Melih Mahmutoğlu, 2013 yılından bu yana formasını giydiği ve 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattığı sarı-lacivertli takımla, 1 Avrupa Ligi ile 4 lig şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.