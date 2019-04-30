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Spor, Basketbol

Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Erkan Tiryaki   | 30.04.2019
Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek Melih'le 3 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Melih Mahmutoğlu, 2013 yılından bu yana formasını giydiği ve 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattığı sarı-lacivertli takımla, 1 Avrupa Ligi ile 4 lig şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza attı.

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