Medipol Başakşehir'den hakem açıklaması

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür." denildi.

İSTANBUL

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdan itibaren turuncu-lacivertli takım hakkında oluşturulan olumsuz algı ve atılan iftiraların puan durumunu doğrudan etkileyen, düşündürücü hakem hatalarına sebep olduğunu savundu.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı ve birçok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkaniyetsiz faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz."

Muhabir: Emre Doğan