Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Hilmi Sever   | 07.08.2022
Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Kasımpaşa ise 53 puanla ligi 11. sırada bitirmişti.

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Lucas Biglia, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patrik Szysz ve Francis Nzaba, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Medipol Başakşehir formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve henüz tam hazır olmayan Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Mardin'de 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç' operasyonu başlatıldı
Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı
Sivas'ta beraberlik

Sivas'ta beraberlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet