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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Hilmi Sever   | 24.05.2019
Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0

9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. İrfan Can Kahveci orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi, Elia'ya pasını verdi. Elia, ceza sahası içinde uygun pozisyonda olan Napoleoni'ye pasını attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 

63. dakikada turuncu-lacivertli takım sol taraftan Visca ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 

68. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sağ taraftan Villafanez'in kullandığı kornerde Caulker ön direkte topa kafayı vurdu. Yere de çarpan topu kaleci Mert Günok uzandı ve köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 

90+4. dakikada etkili gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan dönerek şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kontrol etti. 

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

Medipol Başakşehir, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. İstanbul ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı. 

Turuncu-lacivertli takım ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. 

Medipol Başakşehir, son 7 maçında yalnızca sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu süreçte 3 yenilgi, 3 de beraberlik yaşadı. 

Volkan Babacan ligde ilk kez forma giydi

Medipol Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan bu sezon ligde ilk kez Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giydi. 

Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanan Mert Günok'un yerine oyuna dahil olan Volkan, kalan dakikalarda kaleyi korudu.

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