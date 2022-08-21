Medipol Başakşehir sahasında 2'de 2 yaptı

İstanbul
Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.
49. dakikada Medipol Başakşehir 2. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Berkay, düzelttikten sonra ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0
57. dakikada gelişen Kayserispor atağında, İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Berkay, penaltı noktası önündeki Münir'e pasını attı. Münir'in plase şutunda kaleci topu son anda kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Aleksic'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında topla rakiplerinde kurtulan Berkay Özcan ceza sahasına girer girmez sağından bindiren Münir'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Münir'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kucağında kaldı.
Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Medipol Başakşehir sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı
Evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı.
Sezonun ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, konuk ettiği Kayserispor'u Nacer Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı.
Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti. İkinci yenilgisini alan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldikten sonra Süper Lig'in 4. haftasını bay geçecek. Kayserispor ise 4. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahada
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.
Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80 dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.
Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
"Son 30 günde 9 maç yaptık. Bizim için çok yoğun geçiyor"
Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdin Sözer, kazanmayı çok istediklerini ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Bugünkü maçı kazanmak istedik. Son 30 günde 9 maç yaptık. Bizim için çok yoğun geçiyor. 3-4 günde bir maçımız var." dedi.
Çok önemli bir sürece girdiklerine dikkati çeken Sözer, "Bu hafta bizim için çok mühim, bu maçı kazanmak istedik, bu hedefi başardık. Nacer çok güzel bir gol attı, ilk maçını oynadı. Berkay’la 2. golü bulduk. Mesut 15 dakika oynadı, artık bu hafta bütün konsantrasyonumuz Antwerp maçına olacak. Salı-çarşamba hazırlanıp bir galibiyetle turu atlamak istiyoruz. Hedefimiz gruplara girmek. Kulüp için çok önemli. Bu hafta bizim iyi çalışmamız gerek, çok ciddi hazırlık yapıp maçı almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sözer, Mesut Özil'in ilk kez forma giymesinin hatırlatılması üzerine ise, "Mesut’u Fenerbahçe’den tanıyoruz, birlikte çalışmıştık. Son 4-5 hafta beklentilerimizi gerçekleştirdi, çok motiveydi. Bugün ilk maçını hak etti. İnşallah gelecek maçlarda da zaman bulup oynar. Kalitesini sahada yansıtır." şeklinde konuştu.
Erdinç Sözer, "Yeni transfer Traore'yi hangi bölgede değerlendirmek istiyorsunuz?" sorusuna ise, "Traore’yi Lyon’dan biliyorum, daha önce rakip olmuştuk. Değişik pozisyonlarda oynayabiliyor, kanat, ikinci santrfor, yalnız ileride oynayabilir. Onun isteği forvet oynamak biz de o pozisyonlarda onu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.