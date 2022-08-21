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Premier Lig'in son şampiyonu deplasmanda berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Fatih Erel   | 21.08.2022
Premier Lig'in son şampiyonu deplasmanda berabere kaldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Manchester City, Londra'daki St. James' Park'ta oynanan maçın 5. dakikasında Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikasında Miguel Rejala'ın golü ile beraberliği yakalayan Newcastle United, 39. dakikada Callum Wilson'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçerek soyunma odasına bu skorla gitti.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 54. dakikasında Kieran Trippier ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Manchester City, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva'nın golleri ile skoru 3-3'e getirdi ve iki farklı geriye düştüğü maçta bir puan almayı başardı.

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