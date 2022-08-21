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Bayern Münih, deplasmanda Bochum’u farklı yenerek 3’te 3 yaptı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga’da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum’u 7-0 mağlup etti.

Erbil Başay   | 21.08.2022
Bayern Münih, deplasmanda Bochum’u farklı yenerek 3’te 3 yaptı

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga’nın 3. haftasında Vonovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane’nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa’nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9’a çıkardı.

Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga’da günün diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.


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