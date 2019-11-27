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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Roma maçına hazır

Sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar, idmanda yer almadı. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Hilmi Sever   | 27.11.2019
Medipol Başakşehir Roma maçına hazır Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında yarın İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar, idmanda yer almadı. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Roma arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak.

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