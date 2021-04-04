Medipol Başakşehir evindeki galibiyet özlemine son verdi

İstanbul
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.
İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.
27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Başakşehir puanını 33'e yükseltti
Sahasında oynadığı son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak kötü gidişine son verdi.
Ligde iki maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti.
Bu sezon 12. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.
Tolga ve Ömer Ali Şahiner'in Başakşehir'deki ilk golleri
Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli takımla ilk gollerini Yeni Malatyaspor'a attı.
Tolga, karşılaşmanın 26. dakikasında
attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ömer Ali de 87. dakikada attığı
golle skoru 2-1'e taşıdı.
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