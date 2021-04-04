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Spor, Futbol

Gençlerbirliği deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Mustafa Kurt   | 04.04.2021
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Johansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İsmail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1.

51. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

75. dakikada Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin yanından auta gitti.

82. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Candeias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı, Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

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