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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fevzi Kemal Karagöz   | 05.01.2023
Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

42. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada sol kanatta topla buluşan Jevtovic'ın ortasına iyi yükselen Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içine attığı pasa topla buluşan Okaka'nın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndayishimiye'in sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90+6. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Maçı ilk ve ikinci yarıda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlk yarıda gol pozisyonlarına girildiğini belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarıda bizim kaçırdığımız rakibin değerlendirdiği bir gol oldu. Ama ikinci yarıda sonuna kadar zorlayan ve savaşan bir Gaziantep FK vardı. İkinci yarı yeterince pozisyona girdik. Maalesef bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta beraberlik çıktı. 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum."

Bulut, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF), Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlamasına ilişkin olarak da "Hakemle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta gerekenler hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da çok şık değil futbol adına." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: 1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle açıklamada bulunan Sözer, maça iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Hedeflerinin 3 puan almak olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten Sözer

"Pek keyifli bir maç oldu. Rakip iyi organize ve savunma yapan bir takımdı. İyi hazırlandık. İlk devrede istediğimizi yaptık ve sabırlı oynadık. Topu ve maçı domine ettik. Çok güzel bir golden öne geçtik. İkince yarı amacımız ikinci golü atıp daha sağlam oynamaktı. Bunu 70. dakikaya kadar yaptık. Son dakikalarda rakip uzun toplarla tehlikelere girdi. Biz ilk olarak bunları savurduk ama böyle basit toplardan gol yersen istediğin hedefi başaramazsın. 1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz."

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