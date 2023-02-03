Dolar
18.82
Euro
20.56
Altın
1,914.14
ETH/USDT
1,643.10
BTC/USDT
23,439.00
BIST 100
4,838.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı.

Hilmi Sever   | 03.02.2023
Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi
AYM, kamulaştırma bedelinin zaman aşımı gerekçesiyle ödenmemesini hak ihlali saydı
Bakan Dönmez: Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması için en uygun güzergah ve en güvenilir liman konumundadır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatması "maksatlı"dır

Benzer haberler

Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek
Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti

Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti
Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet