Dolar
18.82
Euro
20.56
Altın
1,914.14
ETH/USDT
1,643.10
BTC/USDT
23,439.00
BIST 100
4,838.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Hilmi Sever   | 03.02.2023
Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi
AYM, kamulaştırma bedelinin zaman aşımı gerekçesiyle ödenmemesini hak ihlali saydı
Bakan Dönmez: Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması için en uygun güzergah ve en güvenilir liman konumundadır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatması "maksatlı"dır

Benzer haberler

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'yi geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Latin Amerikalı gençleri Türkiye Bursları'na davet etti

Galatasaray, Metehan Baltacı'yı kiraladı

Galatasaray, Metehan Baltacı'yı kiraladı
Trabzonspor, Avcı ile sahasında güldü

Trabzonspor, Avcı ile sahasında güldü
'Sol bek transferini rafa kaldırdık'

'Sol bek transferini rafa kaldırdık'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet