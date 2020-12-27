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Spor, Futbol

Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Hilmi Sever   | 27.12.2020
Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. 

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