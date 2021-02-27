Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyet

Ankara
İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.
Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.
Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.