Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında West Ham United'ı 2-1 yenen Manchester City, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.02.2021
Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyet

Ankara

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitime geçiş ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti
İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor

Benzer haberler

Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyet

Manchester City'den Premier Lig'de peş peşe 14. galibiyet