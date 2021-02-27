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Spor, Futbol

Antalyaspor ve Başakşehir puanları paylaştı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sonra erdi.

Süleyman Elçin   | 27.02.2021
Antalyaspor ve Başakşehir puanları paylaştı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sonra erdi.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada vücut çalımı ile kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topu önüne alan Gulbrandsen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

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