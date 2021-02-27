Antalyaspor ve Başakşehir puanları paylaştı

Antalya
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sonra erdi.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada vücut çalımı ile kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topu önüne alan Gulbrandsen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.