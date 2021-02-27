Rize'de golsüz beraberlik

Rize
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının golsüz berabere tamamlandı.
11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.
14. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in ortasında Hakan Arslan'ın penaltı noktasından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
28. dakikada Claudemir'in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel'in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.
30. dakikada Fajr'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.
32. dakikada orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
42. dakikada kazanılan faul atışında Gradel'in vuruşunda barajdaki oyuncudan seken top, kaleci Gökhan Akkan son anda müdahalesi ile direğe çarparak oyun alanına geri geldi.
45+2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare'nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk'un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
53. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta rakibinden sıyrılan Samudio'nun düzeltip vuruşunda, topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım kontrol etti.
61. dakikada Soderlund'un tek dokunuşu ile ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
79. dakikada Emir Dilaver'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, defansın arkasına sarkan Michalak'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Mücadele, 0-0 tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.