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Spor, Futbol

Malatyaspor Karim Hafez'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i renklerine bağladı.

Orhan Yoldaş   | 31.01.2020
Malatyaspor Karim Hafez'i transfer etti

Malatya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Mısırlı milli futbolcu Karim Hafez BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzda. 24 yaşındaki Kasımpaşalı sol bek Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

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