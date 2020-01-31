Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,584.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

İstanbulspor'da İbrahima Yattara teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katılarak antrenörlük hayatına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.01.2020
İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

İstanbul

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katıldığı açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara, bugün itibarıyla teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Öte yandan İstanbulspor, Rıdvan Şimşek ve Erdem Şen'i de transfer ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu

Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu
Beşiktaş 18 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş 18 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da

Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da