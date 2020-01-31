Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,585.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta süren "ara transfer" dönemi sona erdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.01.2020
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

İstanbul

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye'de sona erdi.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, saat 18.00 itibarıyla kapandı.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

Malatyaspor Karim Hafez'i transfer etti

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı
Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu

Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu