Dolar
19.40
Euro
21.29
Altın
2,004.70
ETH/USDT
2,090.10
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Bahçelievler Kuleli Parkı'nda vatandaş ve gençlerle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Lider Galatasaray, Alanya deplasmanında 4 golle kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Lider Galatasaray, Alanya deplasmanında 4 golle kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçan 12. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe'nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.

90. dakikada Galatasaray'ın orta alandan geliştirdiği atakta Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis'in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek
Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Hatay'da enkazın yaklaşık yüzde 83'ü kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye sektördeki trendleri vaktinden önce yakalamıştır

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

'Takım disiplinini ortaya koyduk'

Lider Galatasaray, Alanya deplasmanında 4 golle kazandı

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildi
Giresunspor, FIFA'ya başvuran oyuncularla ilgili sorununu çözmeye çalışıyor

Giresunspor, FIFA'ya başvuran oyuncularla ilgili sorununu çözmeye çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet