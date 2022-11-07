Dolar
18.60
Euro
18.57
Altın
1,677.88
ETH/USDT
1,580.60
BTC/USDT
20,734.00
BIST 100
4,329.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.

Ercan Çakar   | 07.11.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı

21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet