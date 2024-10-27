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Spor, Futbol

LaLiga'da lider Barcelona, El Clasico'yu farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 11. haftasında oynanan Real Madrid-Barcelona maçını, Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle Katalan ekibi 4-0 kazandı.

Şenhan Bolelli  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
LaLiga'da lider Barcelona, El Clasico'yu farklı kazandı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftarının önünde oynanan El Clasico'nun ilk yarısı golsüz sona erdi.

Barcelona'nı,n defansını çok önde kurmasından hızlı oyuncularıyla rakip kale önüne çok kolay gelen Real Madrid, forvette Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı çok net pozisyonları gole çeviremedi.

İkinci yarı hücumda daha etkili olan Barcelona, 54. ve 56. dakikalarda Polonyalı yıldız ismi Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlük yakaladı.

LaLiga'da gol krallığı yarışında en yakın rakibi Ayoze Perez'in (Villarreal-7 gol) uzak ara önünde olan Lewandowski toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

Maçın skorunu belirleyen Barcelona'nın diğer golleri ise 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'dan geldi.

Bernabeu'ya lider olarak gelen Barcelona ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, ikinci sıradaki Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı.

Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yedekler arasında otururken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihleri arasında yer almadı.

Bu arada El Clasico'larda geçen sezon ligdeki iki maçta da yenilgi alan Barcelona, bu kez Bernabeu'da aldığı farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.

El Clasico tarihinde tüm kupalar dahil 258. maç geride kalırken, Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunuyor. İki ezeli rakip arasında 52 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona en son 21 Kasım 2015 tarihinde oynanan lig maçında Bernabeu'da 4-0'lık galibiyet almıştı.



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