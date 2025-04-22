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Spor, Futbol

Kupa maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Savaş Güler, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Kupa maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

Konya

Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.

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Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Galatasaray Kulübünden hakem Taşkınsoy'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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