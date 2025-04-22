Kupa maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Konya
Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.
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Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.
Galatasaray Kulübünden hakem Taşkınsoy'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.