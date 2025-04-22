Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8. kez kupayı müzesine götürdü.
Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
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İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı.
Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Ligde 14. kez şampiyon
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 14. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.
Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
Sarı-siyahlı ekip, ligde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkarak 14. şampiyonluğunu elde etti.
Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.
Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti.
Kupayı kaldıran oyuncular şampiyonluk sevinci yaşadı.
Cansu Özbay, play-off final serisinin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Kiera Van Ryk'a sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülü verildi.
Şampiyonlar
Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 41 sezonun şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1984-1985
|Eczacıbaşı
|1985-1986
|Eczacıbaşı
|1986-1987
|Eczacıbaşı
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|1988-1989
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Emlak Bankası
|1990-1991
|Emlak Bankası
|1991-1992
|VakıfBank
|1992-1993
|Güneş Sigorta
|1993-1994
|Eczacıbaşı
|1994-1995
|Eczacıbaşı
|1995-1996
|Emlak Bankası
|1996-1997
|VakıfBank
|1997-1998
|VakıfBank
|1998-1999
|Eczacıbaşı
|1999-2000
|Eczacıbaşı
|2000-2001
|Eczacıbaşı
|2001-2002
|Eczacıbaşı
|2002-2003
|Eczacıbaşı
|2003-2004
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2004-2005
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2005-2006
|Eczacıbaşı
|2006-2007
|Eczacıbaşı
|2007-2008
|Eczacıbaşı Zentiva
|2008-2009
|Fenerbahçe Acıbadem
|2009-2010
|Fenerbahçe Acıbadem
|2010-2011
|Fenerbahçe Acıbadem
|2011-2012
|Eczacıbaşı VitrA
|2012-2013
|VakıfBank
|2013-2014
|VakıfBank
|2014-2015
|Fenerbahçe Grundig
|2015-2016
|VakıfBank
|2016-2017
|Fenerbahçe
|2017-2018
|VakıfBank
|2018-2019
|VakıfBank
|2019-2020
|Şampiyon ilan edilmedi
|2020-2021
|VakıfBank
|2021-2022
|VakıfBank
|2022-2023
|Fenerbahçe Opet
|2023-2024
|Fenerbahçe Opet
|2024-2025
|VakıfBank
Bakan Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonunda Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play- off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana'yı yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum."
AA muhabiri Ragıp Tekin'e ödül
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından voleybol basınına verdiği emeklerden dolayı AA serbest muhabiri Ragıp Tekin'e "Voleybol basın hizmet ödülü" verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.