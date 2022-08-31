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Spor, Futbol

Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 31.08.2022
Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki golcü futbolcunun bugün ülkesine giderek eski takımıyla sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Andreas'ı yeniden Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol attı.

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