Kopenhag, Trabzonsporlu Cornelius'un transferi için anlaşma sağladı

İstanbul
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki golcü futbolcunun bugün ülkesine giderek eski takımıyla sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Andreas'ı yeniden Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.