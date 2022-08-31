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Spor, Basketbol

Potada Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022), yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ercan Çakar   | 31.08.2022
Potada Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Tiflis

Bu yıl 41. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.

Gruplar

Türkiye'nin A Grubu'nda İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa

C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan

D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan

İlk maçlar

Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar yarın, C ve D gruplarında ise 2 Eylül Cuma günü oynanacak.

Tarihinde 25. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 17.15'te Karadağ ile yapacak.

EuroBasket 2022'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Grubu (Tiflis):

14.30 İspanya-Bulgaristan

17.15 Türkiye-Karadağ

20.00 Belçika-Gürcistan

B Grubu (Köln):

15.30 Bosna Hersek-Macaristan

18.15 Slovenya-Litvanya

21.30 Fransa-Almanya

2 Eylül Cuma:

C Grubu (Milano):

15.15 Ukrayna-Büyük Britanya

18.00 Hırvatistan-Yunanistan

22.00 İtalya-Estonya

D Grubu (Prag):

15.00 İsrail-Finlandiya

18.30 Polonya-Çekya

22.00 Sırbistan-Hollanda

Turnuva formatı

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak.

Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak.

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