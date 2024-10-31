Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Konya
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.