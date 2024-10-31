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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile görüştü.-VTR-
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Spor, Futbol

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Savaş Güler  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Konya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.

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