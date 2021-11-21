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Spor, Futbol

Konyaspor galibiyet serisini sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Basir Gülüm   | 21.11.2021
Konyaspor galibiyet serisini sürdürdü Fotoğraf: Abdullah Coşkun - AA

Konya

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Maçın 1. dakikasında yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarı

47. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Mpoku'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+4. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top filelere gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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