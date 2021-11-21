Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya'da yaklaşık 2 yıl alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen Türkler, AA'ya konuştu - VTR
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 21.11.2021
Adana Demirspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

İzmir

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Poko'nun kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan Kappel'in ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Kappel'in topu aktardığı Ahmed Rayan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Vargas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolden seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, top filelere gitti: 1-2

60. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Adana Demirspor atağında, Stambouli'nin pasıyla yarı sahadan hareketlenen Akintola, ceza sahasına girmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı

Benzer haberler

Adana Demirspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Adana Demirspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

Konyaspor galibiyet serisini sürdürdü

Fatih Karagümrük 3 golle galibiyete uzandı

Beşiktaş düşüşe çözüm bulamıyor

Beşiktaş düşüşe çözüm bulamıyor

Beşiktaş deplasmanda kaybetti

Beşiktaş deplasmanda kaybetti
Medipol Başakşehir ligde üst üste 5. galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir ligde üst üste 5. galibiyetini aldı