Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Verstappen ve Bottas'a ceza
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.
Istanbul
Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, Verstappen'in hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı için 5 sıra, Bottas'ın ise tek sarı bayrağa yavaşlamadığı için 3 sıra geriden başlama cezası aldığı ifade edildi.
Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuştu.
Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etmişti.
57 turluk yarış, TSİ 17.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.