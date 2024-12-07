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Spor, Futbol

Konya'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Abdullah Doğan  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Konya'da puanlar paylaşıldı Fotoğraf: Ferhat Çetinkaya/AA

Konya

12. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenen Gaich'in yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

13. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Slowik topa iki hamlede sahip oldu.

15. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, ceza sahası için yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Yusuf Erdoğan başlayan yeşil-beyazlı takımın atağında Pedrinho'nun kaleyi sol çaprazdan gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

63. dakikada Pedrinho'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında, Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.

90. dakikada konuk ekip, skoru 1-1 yaptı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında Ndao'unun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. Larsson, kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

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