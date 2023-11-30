Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti.
İstanbul
Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız.— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) November 29, 2023
I dedicate this goal to all the children in… pic.twitter.com/GluO0n03aV
Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.