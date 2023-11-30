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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Süha Gür  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında

İstanbul

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.

Avrupa kupalarında 812. randevu

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 812. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 564. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.

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