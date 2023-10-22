Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,631.90
BTC/USDT
29,836.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te “Horasis Küresel Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri görülüyor.
logo
Spor, Futbol

Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

Murat Asil  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor

Kayseri

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Yılport Samsunspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 2-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorlarla geçerek evinde 11 puan toplamayı başardı.

İç sahadaki 5 maçın 3'ünde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Kayserispor, sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galatarasay'a ise şu ana kadar tek puan kaybını yaşatan takım oldu.

Ligde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplamayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak
Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı
Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Kayserispor sahasında kazandı

Kayserispor sahasında kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet