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Spor, Futbol

Kayserispor'dan transfer açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery'den haber beklediklerini söyledi.

Murat Asil   | 05.08.2019
Kayserispor'dan transfer açıklaması

Kayseri

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Chery ile bu sezon da devam etmek istediklerini fakat oyuncunun çocuklarının Kayseri'de okul problemi yaşadığı için gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti.

Chery'nin şu anda Hollanda'da olduğunu ve Kayseri'ye gelme konusunda ailesiyle görüşme yaptığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Chery geçtiğimiz sezon bize çok önemli katkı sağladı. Bu sezon da onu kadromuzda görmek istiyoruz. Yalnız çocuklarının okul probleminden dolayı anlaşma sağlanamadı. Bugün sabah Chery ile telefonda görüntülü olarak görüştüm. Kayseri'ye gelmek istediğini ve burada mutlu olduğunu bana iletti. Bir yıl daha gelebilmek için eşi ve ailesiyle bir kez daha görüşeceğini söyledi ve bugün ya da yarın kesin cevabını vereceğini ifade etti." 

Nijeryalı Kayode Kayseri'ye gelecek

Hücum hattını güçlendirmek için de çalışmaların sürdüğünü ve geçen sezon Shakhtar Donetsk forması giyen Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode ile görüştüklerini dile getiren Bedir, "Oyuncunun vize sorunu vardı, onu çözdük. Kayseri'ye getirip tekrar bir görüşme yapacağız. Kayode bugün ya da yarın Kayseri'ye gelecek. Buradaki görüşmeden sonra her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 20 yaşındaki genç stoper Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrolarına kattıklarını fakat havalimanlarındaki yoğunluklardan oyuncunun Kayseri'ye gelemediğini belirten Bedir, "Turizm ve hac dönemi olmasından dolayı uçaklarda yer bulamıyoruz. Bu nedenle Kayseri'ye gelmeleri uzuyor. Alpay'ı İstanbul'dan uçaktan yer bulup da getiremedik. Kara yolu alternatifini düşünüyoruz. Olarenwaju Kayode de aynı problemi yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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