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Spor, Futbol

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Hakan Can Şahin   | 22.08.2021
Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Thiam ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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