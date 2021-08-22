Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayseri
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Thiam ile anlaştı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.