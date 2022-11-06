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Spor, Futbol

Kayserispor, Gaziantep deplasmanında 3 puanı aldı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 06.11.2022
Kayserispor, Gaziantep deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

İkinci yarı

53. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasında, ceza alanı içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

56. dakikada Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda kaleci Günay topu kurtardı.

66. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

68. dakikada konuk ekip Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.

87. dakikada Yukatel Kayserispor tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma konuk ekip Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.




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