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Spor, Futbol

Kayserispor evinde kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Murat Asil   | 15.03.2020
Kayserispor evinde kazandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Süper Lig'in 26. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

5. dakika Kayserispor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir'in etkili ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran'ın ön direğe yerden ortasına hareketlenen Mesanovic, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda maçın hakemi Ali Şansalan penaltıya hükmetti. VAR incelemesi sonucu penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20. dakikada Dje Dje'nin uzun pasında rakip yarı alanı sol çizgisinde hava gelen topu iyi kontrol eden Henrique, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Mensah rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Fofana'dan da topu kurtardıktan sonra ortasını yapan Mensah'ın pasında altı pas önünde topla buluşan Mesanovic tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

42. dakikada yarı alanından çıkmak isteyen Malatyaspor'da Fofana'nın hatalı pasında topu kapan Mensah'ın topu bekletmeden Henrique'ye aktardı. Topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Mesanovic hızla ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında Mina'nın müdahalesiyle Mesanovic yerde kaldı. Hakem bu hareket sonucu penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in ceza sahasından sert vuruşunda Lung, yine gol izin vermedi.

52. dakikada Fofana'nın pasında sol kanatta topla buluşan Hafez, meşin yuvarlağı Kjartansson'a aktardı. Bu futbolcunun ceza alanından şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Lung, topu kontrol etmeyi başardı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Hafez'in etkili ortasında ön direkte iyi yükselen Kjartansson'ın aşırtma kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 

76. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada Mensah'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunda kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in pasında altı pas içerisindeki Kjartansson'un kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Maç, Hes Kablo Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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