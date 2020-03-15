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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Valencia kulübünü koronavirüs sardı

Valencia Kulübü, futbolcusu Ezequiel Garay dışında, teknik kadro ve takımda 4 kişide daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 15.03.2020
Valencia kulübünü koronavirüs sardı Valencia futbolcusu Ezequiel Garay. Fotoğraf: AA/Burak Akbulut

Madrid

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.

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