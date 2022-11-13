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Spor, Futbol

Kayserispor evinde kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Ramazan Kaya   | 13.11.2022
Kayserispor evinde kaybetti

Kayseri

8. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Hosseini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

9. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta, Guilherme'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

19. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası içerisinde Emrah Başsan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi önce devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Diouf, topu filelere gönderdi: 1-2

53. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

70. dakikada Bytyqi'nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahasında Oğulcan Ülgün sert vurdu ama meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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