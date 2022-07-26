Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra sahaya inen oyuncular, ısınma ve tam saha koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları olan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde fiziksel sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Bright Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.