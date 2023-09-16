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Spor, Futbol

Kayserispor evinde 2 golle galip

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Ergün Haktanıyan  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Kayserispor evinde 2 golle galip Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

5. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ceza sahası içine gönderilen topa hareketlenen Jevtovic, Ali Karimi'ye müdahalesinde rakibini yere düşürdü. Hakemin penaltı kararı sonrası meşin yuvarlağın başına geçen Thiam, topu kalecinin solundan filelere yolladı: 1-0.

21. dakikada ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'de topun başına geçen Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

29. dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan sekerek az farkla üst ağlara gitti.

44. dakikada Gaziantep FK atağında Dragus ile Maxim'in verkaçında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim'in sert vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, seken topu sağ üst kale direği üstünden kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.

60. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Maxim'in sert vuruşunda, top auta çıktı.

70. dakikada Mane'nin ara pasında topla buluşan Thiam'ın, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurduğu meşin yuvarlağı Nita yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdı.

89. dakikada orta sahada topla buluşan Thiam, rakiplerini geçip ceza sahası içinde kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Maç, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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