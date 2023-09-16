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F1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı Singapur Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
F1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Carlos Sainz'ın

İstanbul

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 30.984 saniyelik derece elde eden Sainz, ilk cebin sahibi oldu.

İspanyol sürücünün 0.072 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.079 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon bütün yarışları kazanan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ile takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, ikinci seansta elendi.

Singapur'daki 62 turluk yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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