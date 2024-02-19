Dolar
30.86
Euro
33.27
Altın
2,017.98
ETH/USDT
2,928.60
BTC/USDT
51,793.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş futbolcusu Ernest Muçi, Süper Lig’in 26. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Dubois'in hatalı pasını kapan Corelo, topu Nazon'a gönderdi. Nazon'un ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Volkan'ın da müdahale ettiği top ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Nazon kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ın yatarak müdahale ettiği topu Nazon, Cardoso'ya yolladı. Bu oyuncunun penaltı noktası önünden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

15. dakikada Kayserispor ikinci golünü buldu. Ba'nın pasında kısa düşen topu Abeid'den önce kapan Ali Karimi, ceza yayı içinden çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

30. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Kemen'in ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo topu kafayla indirdi. Müsait pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Abeid'in şutunda top yandan auta çıktı.

58. dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz Türüç, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Bilal köşeye giden topu son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakikada ev sahibi takım golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Dubois'in arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Deniz Türüç, yakın mesafeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

72. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Kayserispor ceza sahasına giren Davidson, Emirhan ile yaptığı verkaç ile açısını düzeltti. Davidson'un sol çaprazdan şutunda top uzak köşede yan direğe çarpıp auta çıktı.

76. dakikada turuncu-lacivertli ekip etkili geldi. Savunma arkasına atılan topu kontrol eden Piatek'in sağ kanattan ön direğe yerden gönderdiği topu Emirhan topuk vuruşuyla ağlara göndermek istedi, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

84. dakikada Kayserispor 3. golünü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına giren Ramazan Civelek, boş pozisyondaki Boa Morte'ye pasını verdi, Boa Morte de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

89. dakikada ev sahibi takım farkı yeniden 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa Opoku kafayı vurdu, kaleciden seken topa Hamza Güreler vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.

90+10. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Dubois ile Bourabia arasında yaşanan mücadele sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında Bourabia'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+12. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı atışında soluna gelen topu kurtaran Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Mondihome Kayserispor 3-2 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Benzer haberler

Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Kulüpler Birliği Vakfından elektronik bilet açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfından elektronik bilet açıklaması
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor
Trabzonspor'da son 2 sezonun en golcüsü Trezeguet

Trabzonspor'da son 2 sezonun en golcüsü Trezeguet

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet