Beşiktaş, sahasında 3 puana 2 golle ulaştı

İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun'da kaldı. Cenk'in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı'ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik'e çarpan top üstten kornere gitti.
49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti. 11. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 25 puanda kaldı.
Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 49. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 8. kez ağları sarstı.
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük filelerini de birer kez havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Cenk Tosun, ligde 5. kez gol sevinci yaşadı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.
Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.
Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.
Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide görev yapan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.
Aboubakar, mücadelenin 80. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.
Taraftarlardan Aboubakar ve Ghezzal'a tepki
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren Aboubakar ile Rachid Ghezzal'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, iki oyuncuyu da oyuna dahil olduktan sonra yuhalayarak protesto etti.
Ligde 3 maçtır kalesini gole kapatıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor ile Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, sahasında çıktığı son 4 müsabakada ise mağlup olmadı.
İç sahada Konyaspor'a 9 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 müsabakada mağlup olmadı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
"Kara Kartal" iç sahada Konyaspor'a karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunda 1-0'lık skorla yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.