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Spor, Futbol

Kayserispor 7 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.02.2020
Kayserispor 7 maç sonra kazandı Fotoğraf: Zekican Şenkaya/AA

Denizli

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Mensah'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında oluşan karambolde Pedro Henrique'nin topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

33. dakikada ceza sahası önünde rakibinden topu kapan Mensah'ın vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Estupinan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 

İkinci yarı

53. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in kafayla pasında Kravets şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'tan döndü.

58. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Hes Kablo Kayserispor, 69. dakikada öne geçti. Sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında ön bölümdeki Sapunaru topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

88. dakikada Sedat Şahintürk'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'da kaldı.

Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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