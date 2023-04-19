Kayseri'de gol yok

Kayseri
23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen'in ceza sahasına ortasında, Thiam'a gelmeden araya giren Kasımpaşa defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında, Koita'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
36. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak isteği top yeniden bu oyuncunun önüne geldi. Aytaç Kara'nın sol köşeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in ortasına Mensah'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fall, kaleci Bilal Bayazıt'ı çalımla geçmek istedi. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
82. dakikada Koita'nın soldan ceza sahasına girdiği anda çektiği sert şut sonrası top yandan auta çıktı.
89. dakikada sol kantta topla buluşan Bahoken'in pasına hareketlenen Fall, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.
Maç 0-0 tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.