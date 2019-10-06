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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi

Kasımpaşa'nın İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta diz kapağında kırık oluşan Çek futbolcu Pavelka, operasyon geçirdi.

Emre Doğan   | 06.10.2019
Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi

İstanbul

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, diz kapağında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka'nın, müsabakanın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pavelka, lacivert-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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